موعد مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل توتنهام ضيفًا على وولفرهامبتون اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ستاد "مولينيو".

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 32 من البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة وولفرهامبتون أمام توتنهام

ومن المقرر أن تذاع مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتحديدا عبر بي إن سبورتس 5.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفى رصيده 37 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون فى المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

كان توتنهام تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقبل مواجهة وولفرهامبتون، حقق فريق توتنهام تعادلا مخيبا للآمال بنتيجة 1-1 على ملعبه وأمام جمهوره ضد آينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وستكون المهمة صعبة في جولة الإياب على ملعب "دوتش بانك أرينا".



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا 54 نقطة

6- تشيلسي 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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