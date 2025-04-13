الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة وولفرهامبتون
موعد مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يحل توتنهام ضيفًا على وولفرهامبتون اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ستاد "مولينيو".

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 32 من البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة وولفرهامبتون أمام توتنهام 

ومن المقرر أن تذاع مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتحديدا عبر بي إن سبورتس 5.

 

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفى رصيده 37 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون فى المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

 

كان توتنهام تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقبل مواجهة وولفرهامبتون، حقق فريق توتنهام تعادلا مخيبا للآمال بنتيجة 1-1 على ملعبه وأمام جمهوره ضد آينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وستكون المهمة صعبة في جولة الإياب على ملعب "دوتش بانك أرينا".
 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 63 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 55 نقطة
5- أستون فيلا 54 نقطة
6- تشيلسي 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 48 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- إيفرتون 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وولفرهامبتون توتنهام وولفرهامبتون وتوتنهام وولفرهامبتون ضد توتنهام وولفرهامبتون امام توتنهام مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام مباراة وولفرهامبتون امام توتنهام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا جديدا مع ليفربول أمام وست هام

توتنهام يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الدوري الأوروبي

ساوثهامبتون أول الهابطين رسميا بالدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام توتنهام

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الرئيس السيسي يصل قطر في مستهل جولته الخليجية

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام خيالية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية