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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الدوري الإنجليزي،
الدوري الإنجليزي، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من البريميرليج.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 


ليفربول ضد وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1

تشيلسي ضد إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 63 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 55 نقطة
5- أستون فيلا 54 نقطة
6- تشيلسي 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 48 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- إيفرتون 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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