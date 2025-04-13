موقف سام مرسي، التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون

يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون كالتالي:.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إبسويتش تاون



حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: ريس جيمس، جوستو، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو.



تشكيل إبسويتش تاون المتوقع أمام تشيلسي



حراسة المرمى: بالمير.

خط الدفاع: دارا أوشيه، بورجس، لوك فولفيندين، ليف ديفيز

خط الوسط: سام مرسي، جونسون، كايوستي، برودهيد، إنسيسكو.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون



من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون

وتذاع مباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون على قناة بي ان سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتواجد البلوز في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا 54 نقطة

6- تشيلسي 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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