الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

تجديد الثقة بتعيين عصام النجار رئيسًا لهيئة الرقابة على الصادرات

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

أعلنت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صدور قرار بتجديد التعيين للمهندس عصام النجار، رئيسا لمجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على  الصادرات والواردات، لمدة عام.

وكان المهندس مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتجديد الثقة المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدة عام .
 

والجدير بالذكر أن المهندس عصام النجار قد تولى مسئولية الهيئة اعتبارا من 19 /10 /2021.

 

 التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين
 

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

والجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.
 

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