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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بميناء الإسكندرية اليوم الجمعة

جانب من العمل في
جانب من العمل في ميناء الإسكندرية، فيتو

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ استمرار العمل اليوم بكافة مواني الجمهورية اليوم الجمعة لتسريع زمن الإفراج الجمركي.

ورصدت فيتو استمرار العمل بميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، بهدف سرعة الإفراج على البضائع.

دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي

وطبقا لتصريحات سابقة للواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقوم الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.

وأشار إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية. 

وأضاف ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

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