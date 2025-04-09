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أخبار مصر

من يتحمل تكلفة تدريب "الرواد الرقميون"؟ وزير الاتصالات يجيب

وزير الاتصالات عمرو
وزير الاتصالات عمرو طلعت، فيتو

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت بالاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لاستقبال المتدربين فى مبادرة «الرواد الرقميون» بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية واكتساب المهارات التقنية، ويلي ذلك فترة تدريب عملي فى الميدان.

 

تنمية المهارات التقنية للمشاركين في مبادرة الرواد الرقميون

وأضاف وزير الاتصالات، أن المبادرة تهدف لتنمية المهارات التقنية للمشاركين بها، كما ستقدم الدعم والتدريب اللازم لأصحاب الشركات الناشئة على المهارات الإبداعية وريادة الأعمال.

 

من يتحمل تدريب مبادرة الرواد الرقميون؟

وتابع: «مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل وتتحمل تكلفتها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر».

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