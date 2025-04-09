من يتحمل تكلفة تدريب "الرواد الرقميون"؟ وزير الاتصالات يجيب

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت بالاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لاستقبال المتدربين فى مبادرة «الرواد الرقميون» بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية واكتساب المهارات التقنية، ويلي ذلك فترة تدريب عملي فى الميدان.

تنمية المهارات التقنية للمشاركين في مبادرة الرواد الرقميون

وأضاف وزير الاتصالات، أن المبادرة تهدف لتنمية المهارات التقنية للمشاركين بها، كما ستقدم الدعم والتدريب اللازم لأصحاب الشركات الناشئة على المهارات الإبداعية وريادة الأعمال.

من يتحمل تدريب مبادرة الرواد الرقميون؟

وتابع: «مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل وتتحمل تكلفتها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.