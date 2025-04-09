تنظيم الاتصالات يعلن وقف تشغيل هذه الهواتف الأسبوع المقبل (فيديو)

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: بدأنا تنفيذ قرار وقف عمل الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية المقدرة بـ 37.5% من قيمة الجهاز، وذلك في 7 أبريل الجاري.

وقف تشغيل الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "اليوم هو ثالث أيام تطبيق القرار الخاص بوقف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تسدد الرسوم المتسحقة عليها".

مهلة 90 يوما للهواتف المحمولة القادمة من الخارج لسداد الرسوم الجمركية

وتابع متحدث تنظيم الاتصالات: أي هاتف محمول غير مسدد للرسوم الجمركية سيتم إيقاف تشغيله لحين سداد الرسوم، وأي هاتف قادم من الخارج وعليه رسوم ضريبية وجمركية أمامه مهلة 90 يومًا للسداد.

وأكد: أنه سيتم إعلان أعداد الهواتف المحمولة التي تم إيقاف عملها خلال الأسبوع المقبل، حيث تتم عملية الحصر يوميًّا.

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