ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة شيريل هاينز زوجة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، أثناء دخوله إلى قاعة قتال UFC 314.

ترامب يتجاهل مصافحة زوجة وزير الصحة



وبدأ المشهد اللافت عند وصول ترامب إلى القاعة، حيث استقبله الحضور بترحيب حار، لكنه اختار ألا يبادل هاينز نفس الترحيب عندما مدت يدها لمصافحته.

Trump missed shaking RFK Jr’s actress wife Cheryl Hines, but went back to greet her. It was not a snub, nor intentional. pic.twitter.com/YHgyw5DMIJ April 13, 2025



وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يصافح كينيدي بحماس بينما يتجاهل تماما يد زوجته الممدودة، تاركا إياها في موقف محرج.

ولكن رد فعل هاينز لم يخل من السخرية، حيث لوحت بيدها في الهواء بعد تجاوز ترامب لها، ثم حاولت كسر الجليد من خلال التربيت على كتفه وهو يمر بجانبها، لكنه بدا غير منتبه. في المقابل، حرصت هاينز على تبادل التحية بحرارة مع حفيدة ترامب، كاي، التي رافقته في ذلك المساء.

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