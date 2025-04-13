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رفع كفاءة حديقة الشهداء الجديدة بمنية النصر في الدقهلية (صور)

تطهير جوانب الطرق،
تطهير جوانب الطرق، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت ورفع نواتج التطهير وتمهيد جوانب الطرق ورفع كفاءة حديقة الشهداء الجديدة ببرمبال.

رفع نواتج التطهير وتمهيد جوانب الطرق

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات وائل حامد السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق ورفع نواتج التطهير.

وانطلقت الحملة تحت إشراف  أحمد رمزي نائب رئيس المركز لشئون القرى وتم  مسح وتنظيف طريق جرة فارغة وعزبة سماريدس ورفع ناتج التطهير من أمام ثلاجة شداد وتوريدها لمصنع قلابشو في جمصة  بمعاونة  رشا المتولي مدير البيئة،و المرسي ضياء الدين مدير النظافة، كما تم متابعة أعمال النظافة بقرية بميت تمامة ومنشأة الجمال.

رفع كفاءة حديقة الشهداء الجديدة ببرمبال

كما تم  متابعة رفع كفاءة حديقة الشهداء الجديدة ببرمبال الحديقة، وذلك بعمل صب مقاعد للحديقة وصب بوابة الحديقة ومحارة مدخل الحديقة وذلك بوجود أحمد عرفة وبدر الصباح مصطفى نائبي رئيس المركز ومحمد عبدالمجيد مدير الشغالات بالمركز وحمدينو فهمي رئيس الوحدة المحلية ببرمبال القديمة.

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