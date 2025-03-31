الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق جمصة بالدقهلية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة الدولى أمام المنيل في محافظة الدقهلية. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة الدولى أمام المنيل . 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل الضحايا و9 مصابين والعاشر رفض الانتقال لمستشفى المنصورة العام التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والعرض على النيابة العامة.

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