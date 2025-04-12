لليوم الثاني على التوالي، محافظ الدقهلية يتابع التزام السيارات بتعريفة الأجرة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في المرور على مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والتزام السائقين بخطوط السير وتعليق ملصقات جديدة بالأجرة، وأكد على الانتهاء من لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط خلال 24 ساعة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود يتم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة على مختلف الخطوط بنسبة لا تزيد عن 15% من التعريفة السابقة، مع ثبات تعريفة ركوب سيارات التاكسي وبداية العداد 9 جنيهات، وكل كيلو إضافي 2 جنيه، وتعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة 4 جنيهات لجميع الخطوط.

وشدد محافظ الدقهلية على الالتزام من قبل جميع خطوط سيارات الركوب بالتعريفة الجديدة للمواصلات، كما وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة مواقف السيارات الداخلية والعمومية، وكذلك متابعة وضع ملصقات التعريفة الجديدة للركوب وخط السير على السيارات في أماكن ظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين بالتنسيق بين إدارات المواقف والمرور.

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