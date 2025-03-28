الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

مخالفات ومحاضر في جولة على المخابز بمنية النصر في الدقهلية

حملات علي المخابز
حملات علي المخابز بمنية النصر، فيتو

 شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة استهدفت تحرير عدد من المحاضر أثناء المرور على المخابز.

حملات على المخابز في منية النصر 

 تأتي الحملات بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار،
وبناء على تعليمات  محمد عوض الدسوقي - رئيس مركز ومدينة منية النصر.

 

جهود حملة بيئية وتموينية بمنية النصر 

 تمكنت الحملات من مسئولي التموين والبيئة  من  المرور  على خمسة من المخابز  وتحرير الآتي:  تحرير 5 محاضر بيئة، وتحرير 2 محضر تموين (إنتاج خبز نقص وزن يتراوح بين 7جم  و 13 جم ). 

استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات

 وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات الغرض منها الحرص على سلامة وحياة المواطنين، وأكد رئيس المركز على إستمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بنطاق المركز.

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