تعرف على موعد استئناف تصوير فيلم شمس الزناتي لمحمد إمام

يستأنف الفنان محمد إمام تصوير المشاهد المتبقية له في فيلمه الجديد “شمس الزناتي” خلال شهر يونيو المقبل، ويتم العمل حاليًا علي بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعتبر فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

وتم اقتباس قصة الفيلم الياباني في فيلم "The Magnificent Seven" الذي تم تقديمه عام 1960 في السينما الأمريكية، ويحكي قصة مزارعين مكسيكيين يتعرضون للاستغلال من قبل زعيم عصابة يُدعى كالبيرا، فيقررون طلب المساعدة من رماة أمريكيين مهرة لإنقاذهم، وشارك به ممثلون جدد أصبحوا لاحقًا من أشهر نجوم هوليوود، مثل يول برينر، ستيف ماكوين، وتشارلز برونسون، وذلك تحت إخراج جون ستورجيس، ولقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا، ما دفع لإنتاج فيلم آخر في 1967 في إسبانيا بعنوان "عودة السبعة" (Return of the Seven)، والذي شارك فيه من نجوم الفيلم الأمريكي ذاته يول برينر، بعدما توفي معظم أبطال الفيلم الأصلي.

الفيلم الأمريكي The Magnificent Seven

وتم تقديم النسخة المصرية “شمس الزناتي” مثل الفيلم الأمريكي The Magnificent Seven، مع فارق وحيد، وهو أن النسخة الأمريكية لم تحتوِ على الشخصية التي قدمتها سوسن بدر.

ولقد كان فيلم The Magnificent Seven مصدرًا للإلهام لصناع فيلم الكارتون “حياة حشرة”، حيث يروي الفيلم قصة إحدى مستعمرات النمل التي تقع تحت سيطرة عصابة من الجراد الشرير، والتي تفرض على النمل جمع الحبوب لصالحها، مما يثقل كاهل المستعمرة بمهمة إضافية.

ويضطر النمل إلى جمع الحبوب لصالح الجراد أولًا، ثم لنفسه قبل حلول موسم المطر الذي يفرضه الجراد على المستعمرة، في وسط هذا الظلم، يقرر "فليك"، النملة الذكية وبطل الفيلم، مغادرة المستعمرة والتوجه إلى مدينة مجاورة للبحث عن حشرات مقاتلة تساعد قومه في التخلص من سيطرة الجراد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.