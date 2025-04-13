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ثقافة وفنون

قبل طرحها غدًا، كل ما تريد معرفته عن أغنية رامي جمال "مش مجرد حب"

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

يطرح الفنان رامي جمال غدا الإثنين أغنيته الجديدة مش مجرد حب من ألبومه الجديد مش لاقيكي، وذلك بعدما طرح الخميس الماضي أغنية يا قلبي مين.

أغنية رامي جمال الجديدة  

أغنية رامي جمال الجديدة مش مجرد حب من كلمات رمضان محمد ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي أسامة الخطيب.

وكان المطرب رامي جمال طرح يوم الخميس الماضي، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “يا قلبي مين” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

وأغنية رامي جمال الجديدة يا قلبي مين من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع موسيقي محمود صبري. 

 ألبوم رامي جمال 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الماضي. 

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ". 

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شويه قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة”. 

أغنية حياتي الحلوة 

وأغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي.

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