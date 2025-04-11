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خارج الحدود

أوكرانيا: علينا مواجهة روسيا بالقوة حتى تتعامل مع السلام بجدية

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

 قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا “علينا مواجهة روسيا بالقوة حتى تتعامل مع السلام بجدية”.

وحشية الضربات الروسية اليومية

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

 

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا.

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