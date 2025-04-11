الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: المبعوث الأمريكي يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي

توجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع وأظهرت بيانات فلايت رادار.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، وعلى عكس أوكرانيا، رفضت موسكو اقتراحا بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما.

ورفض بوتين في وقت سابق مقترحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا أيده زيلينسكي الذي صعد لهجته تجاه رغبة موسكو في تنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا.

أوكرانيا: علينا مواجهة روسيا بالقوة حتى تتعامل مع السلام بجدية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا “علينا مواجهة روسيا بالقوة حتى تتعامل مع السلام بجدية”.

وحشية الضربات الروسية اليومية

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا.

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المبعوث الأمريكي بوتين روسيا ستيف ويتكوف الرئيس فلاديمير بوتين

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