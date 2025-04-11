الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

شرقية وغربية، أمريكا ترجح تقسيم أوكرانيا مثل ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية

ترامب وزيلنسكي، فيتو
ترامب وزيلنسكي، فيتو

رجح المبعوث الأمريكي كيث كيلوج، تقسيم أوكرانيا مثل ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية ضمن اتفاق محتمل، مع إمكانية تمركز قوات فرنسية وبريطانية بالغرب في إطار قوة طمأنة.

 

أمريكا تطرح بقاء الجيش الروسي شرق أوكرانيا

ووفق بحسب صحيفة "التايمز" ذكر المبعوث الأمريكي، بأنه من الممكن بقاء الجيش الروسي في شرق أوكرانيا، ويمكن وجود قوات أوكرانية ومنطقة منزوعة السلاح بين قوات روسيا وقوات فرنسا وبريطانيا، وأشار إلى أن أوكرانيا بلد كبير بما يكفي لاستيعاب جيوش عدة تسعى إلى فرض وقف لإطلاق النار.

الجيش الأوكراني، فيتو
الجيش الأوكراني، فيتو

وأوضح المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد لا يقبل مقترح مناطق السيطرة هناك، والولايات المتحدة لن ترسل أي قوات برية إلى أوكرانيا

 

اقتراح أمريكى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح شرق أوكرانيا

وتابع "هناك اقتراح بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض ١٨ ميلًا على خطوط التماس الحالية شرقي أوكرانيا".

وختم: "نؤيد إجراء انتخابات في أوكرانيا، ونعتقد أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي منفتح على ذلك بمجرد التوصل لحل ما".

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