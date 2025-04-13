بسعر 17 ألف جنيه للمتر، الإسكان تطرح أراض تجاري إداري بالشروق

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الشروق ارض تجاري بمساحة 17200 متر بسعر 17665 جنيه، وارض حضانة بمساحة 1473 متر بسعر 12140 جنيه، وارض اداري بمساحة 1664 متر بسعر 10420 جنيه

كما تطرح بمدينة بدر أرض تعليمي بمساحة 11597 مترا بسعر 3705 جنيهات، كما تطرح بمدينة بالعلمين الجديدة أرض بلوك سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 5900 جنيه، وأرض بلوك سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 5900 جنيه، وأسيوط الجديدة أرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 14538 مترًا بسعر 8990 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 3789 مترًا بسعر 16560 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4523 مترًا بسعر 5740 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 3604 أمتار بسعر 2195 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 601 متر بسعر 2195 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 611 مترًا بسعر 2195 جنيهًا.

وبمدينة أسوان الجديدة تطرح أرض بنشاط إداري بمساحة 1444 مترًا بسعر 3795 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 744 مترًا بسعر 7345 جنيهًا، وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 مترًا بسعر 3355 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 25080 مترًا بسعر 2055 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أن الطرح يُعد فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة، و263 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض ماز الت شاغرة بمدن ( السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة)، بخلاف عدد (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة ) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الطرح العاشر ببيت الوطن يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة لأصحاب المقدمات الكبيرة بالمرحلة العاشرة.

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