مي عبد الحميد: المرأة تمثل 24% من حصيلة المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وقيمة الدعم المستهدف في ضوء سعر بيع الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعامل العمر الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى مكان سكنه أو عمله.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البرنامج ساهم أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كان من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية، مثل المرأة والتي تمتلك ٢٤% من الوحدات السكنية المطروحة بالبرنامج، كما يتم تخصيص ٥% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية حيث بلغت نسبتهم٧١٪؜ من جملة المستفيدين.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من ٧% إلى ١٤%، حيث تم بناء ٨٥% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك، إلا أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضى بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 1444 مترا بسعر 3795 جنيها، وارض تجاري سكني بمساحة 744 مترا بسعر 7345 جنيها، وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 مترا بسعر 3355 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 25080 مترا بسعر 2055 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة للتسويق وحجم مبيعات بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء بعض الآليات والتفاصيل الخاصة بالخطة التسويقية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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