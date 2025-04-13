شاهد، ثنائية منتخب مصر في أنجولا بمباراة التأهل لمونديال الناشئين

منتخب مصر، تأهل منتخب مصر تحت 17 سنة لنهائيات كأس العالم للناشئين بقطر بعد فوزه على منتخب أنجولا (2 – 1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية وأدارها الحكم البوركيني فينسنت كابوري.

أحرز عبد العزيز الزغبي الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 نتيجة تكدس داخل منطقة الجزاء استثمره المهاجم الواعد وسدد كرة اصطدمت بالمدافع لورنكو وتهادت داخل مرمى الحارس جيلسون دالا، ثم أضاف حمزة عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يقلص لورنكو النتيجة بتسجيله هدف أنجولا الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة يسارية على يسار حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر للناشئين في المونديال

بهذا الفوز انتزع "الفراعنة" الصغار البطاقة الأفريقية العاشرة في المونديال الذي تستضيفه قطر في الفترة ما بين 2 و27 نوفمبر المقبل.

هذا الإنجاز الكبير يعد تتويجا لجهد هذا الجيل والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد العزيز "الكاس" الذي واجه الكثير من الصعوبات والعقبات منذ تكوين الفريق وتمكن من الفوز ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر في أبريل 2024 ثم تصدر تصفيات (أوناف) في المغرب خلال شهر نوفمبر من نفس العام.

نتائج منتخب مصر في أمم إفريقيا بالناشئين

كان زملاء القائد بلال عطية قد تجاوزا الخسارة أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) ثم بوركينافاسو (1 – 2)، وتمكنوا من الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات (2 – 1) وتأهلوا للملحق ونجحوا في التفوق على منتخب أنجولا (القوي) بنفس النتيجة وقطعوا تأشيرة العبور إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية بعد جيلي 1987 و1997.

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