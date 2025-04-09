دمرت حياتي، زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد خلعه في أكتوبر

بعد ملاحقة ربة منزل لزوجها بدعوى خلع ورفع 10 قضايا نفقة، قام زوجها برفع دعوى مطالبة المهر المسدد لزوجته، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، واتهامها بالتحايل لسرقة حقوقه، وإقدامها على الغش والتزوير فى مستندات رسمية علي الرغم من حصولها على 580 ألف جنيه.

وقال الزوج أمام محكمة الأسرة: "دمرت حياتى وأنهت زواجنا بعد عامين".

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: "لاحقتنى بـ 10 دعاوى نفقة بأنواعها وطالبت بتطليقى مؤخرًا -خلعا- مدعيا إني بخيل، رغم توفيرى لها كل ما كانت تتمناه، لم أرفض لها طلب طوال العام الذى جمعنى بها تحت سقف واحد، ولم أعرف حتى الآن ما السبب".

إجراءات دعوى صورية مقدم الصداق



ووفقا لقانون الأحوال الشخصية تعرض الزوجة رد مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع، أما إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم.

وتنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود".

وحال دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج، يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة، وإذا رفعت دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة فى دعوى الخلع وقفها تعليقا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.