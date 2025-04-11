مسنة في دعوى نفقة ضد أشقائها: حرمت نفسي من كل شيء لتربيتهم وفي النهاية كان الرصيف جزائي

أقامت ربة منزل مسنة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطلب فيها إلزام شقيقين بدفع نفقة شهرية لها، تتضمن نفقة مسكن ومأكل ومشرب ومصروفات علاج.

وروت مقيمة الدعوى أمام قاضي الأسرة تفاصيل دعواها، وقالت: “اللي هتسمعوه مني عمركم ما هتسمعوه في حياتكم عشان ده أسوأ صور جحود الأشقاء لشقيقتهم الكبرى التي حرمت نفسها من كل شيء من أجلهم وفي النهاية كان رصيف الشارع جزائها”.



وأضافت السيدة في دعواها: "أشقائي بعد ما ربتهم وكبرتهم وكل واحد فيهم بقى بيشتغل ودخله معيشه وتزوج وأصبح له حياته الأسرية أصبحوا دلوقتي مستخسرين يصرفوا عليا أكل وشرب وعلاج، ولأني معنديش أي مصدر دخل ولا حتى معاش، مابقتش عارفة أعيش وساعات مابلاقيش أكل ولا بلاقي فلوس أجيب العلاج"..

وتحكي السيدة المسنة قائلة: «أبويا وأمي توفوا في حريق منزلنا ونجوت أنا وأشقائي وكانوا صغار وتمكنت بمساعدة الجيران من تجديد المنزل وعملت بالخياكة وتمكنت من تعليمهم وزواجهم وبعد كل هذا الشقاء فجئوني برغبتهم ببيع المنزل اللي بيؤيني ولما رفضت قاطعوني ولم أستطع توفير لقمة العيش لي بعد كبر سني وعدم قدرتي علي العمل وسبوني بدون أي مصاريف حتي العلاج ولاد الحلال بالجمعيات الخيرية هي من تقوم بتوفيره".

واختتمت مقيمة الدعوى حكايتها قائلة: "أنا جيت المحكمة لأني ما كلمتهم وطلبت منهم يراعوني ويصرفوا عليا رفضوا وخيررني بين بيع المنزل أو المقاطعة، مالقتش قدامي غير إني أرفع عليهم قضية نفقة في المحكمة لأن ده أبسط حقوقي عليهم بعد ما تعبت معاهم سنين وإلا أموت من الجوع ومش هقدر أعيش".



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