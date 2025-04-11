الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مسنة في دعوى نفقة ضد أشقائها: حرمت نفسي من كل شيء لتربيتهم وفي النهاية كان الرصيف جزائي

مسنة ترفع دعوى نفقة
مسنة ترفع دعوى نفقة ضد أشقائها بأكتوبر،فيتو

أقامت ربة منزل مسنة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطلب فيها إلزام شقيقين بدفع نفقة شهرية لها، تتضمن نفقة مسكن ومأكل ومشرب ومصروفات علاج.

وروت مقيمة الدعوى أمام قاضي الأسرة تفاصيل دعواها، وقالت: “اللي هتسمعوه مني عمركم ما هتسمعوه في حياتكم عشان ده أسوأ صور جحود الأشقاء لشقيقتهم الكبرى التي حرمت نفسها من كل شيء من أجلهم وفي النهاية كان رصيف الشارع جزائها”.


وأضافت السيدة في دعواها: "أشقائي بعد ما ربتهم وكبرتهم وكل واحد فيهم بقى بيشتغل ودخله معيشه وتزوج وأصبح له حياته الأسرية  أصبحوا دلوقتي  مستخسرين يصرفوا عليا أكل وشرب وعلاج، ولأني معنديش أي مصدر دخل ولا حتى معاش، مابقتش عارفة أعيش وساعات مابلاقيش أكل ولا بلاقي فلوس أجيب العلاج"..

 

وتحكي السيدة المسنة قائلة: «أبويا وأمي توفوا في حريق منزلنا ونجوت أنا وأشقائي وكانوا صغار وتمكنت بمساعدة الجيران من تجديد المنزل وعملت بالخياكة وتمكنت من تعليمهم وزواجهم وبعد كل هذا الشقاء فجئوني برغبتهم ببيع المنزل اللي بيؤيني ولما رفضت قاطعوني ولم أستطع توفير لقمة العيش لي بعد كبر سني وعدم قدرتي علي العمل وسبوني بدون أي مصاريف حتي العلاج ولاد الحلال بالجمعيات الخيرية هي من تقوم بتوفيره".

واختتمت مقيمة الدعوى حكايتها قائلة: "أنا جيت المحكمة لأني ما كلمتهم وطلبت منهم يراعوني ويصرفوا عليا رفضوا وخيررني بين بيع المنزل أو المقاطعة، مالقتش قدامي غير إني أرفع عليهم قضية نفقة في المحكمة لأن ده أبسط حقوقي عليهم بعد ما تعبت معاهم سنين وإلا أموت من الجوع ومش هقدر أعيش".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعوي نفقة محكمة الأسرة بأكتوبر قاضي الأسرة نفقة

الأكثر قراءة

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

استقالة الملياردير بشير المصري من جامعة هارفارد بعد مزاعم قضائية بمساعدة حماس

محطات الوقود تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قيمة ما تتحمله خزينة الدولة يوميا دعما لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية