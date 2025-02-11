الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول طرق علاج تضخم البروستاتا

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس للأبحاث، فيتو
ads

نظم قسم المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورشة عمل متخصصة حول أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا الحميد Prostate Enucleation، ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث لعام 2025.

 

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم ورشة عمل ناجحة حول أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا


تضمنت الورشة محاضرة ألقاها الدكتور حازم المنسي أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة شمال أونتاريو بكندا، والذي استعرض أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، وقد تم خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات علاج تضخم البروستاتا الحميد، مع التركيز على تقنية تقشير البروستاتا باستخدام Thulium Fiber Laser.


شهدت الفعالية بثًا حيًا ومباشرًا من غرف العمليات بالمعهد لعمليتين تقشير البروستاتا باستخدام الليزر، وسط حضور مميز لنخبة من أساتذة جراحات المسالك البولية، مما أتاح للمشاركين فرصة مشاهدة التطبيق العملي للتقنية الجديدة والتفاعل مع خطوات العملية بشكل مباشر.

وفي هذا السياق صرح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، أن إقامة مثل هذه الورش العلمية تأتي في إطار رؤية المعهد لتعزيز الابتكار وتقديم أحدث التقنيات العالمية في المجالات الطبية والبحثية المختلفة، وسعيًا نحو دعم الكوادر الطبية في مصر بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

حظيت الورشة بإقبال كبير من الأطباء والباحثين المتخصصين في جراحات المسالك البولية، الذين أشادوا بالمحتوى العلمي القيم وبتنظيم الحدث، مؤكدين أن هذه الفعاليات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الطبي في مصر.

نظمت الورشة بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس قسم المسالك البولية، وبإشراف  الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الشعبة الإكلينيكية الجراحية.
تستمر فعاليات المؤتمر وورش العمل على مدار أربعة أيام، لتقديم المزيد من المحاضرات العلمية المتخصصة والجلسات الحوارية المثمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تضخم البروستاتا جراحة المسالك البولية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي تضخم البروستاتا الحميد

مواد متعلقة

تعليمات تسجيل الطلاب للإرشاد الأكاديمي الفصل الدراسي الثاني

التعليم العالي تنشر مخطط تصميم البرامج الدراسية ومحاور تطوير المنظومة الجامعية

غضب أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج.. وقرار الأعلى للجامعات برفع رسوم الخدمة المميزة لـ4 آلاف دولار يهدد بعودة الأساتذة

معهد تيودور بلهارس يطلق ورش عمل بحثية لتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة

البحث العلمي تعقد ندوة عن محميات مصر الطبيعية ودورها في دعم الاقتصاد القومي

وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

رئيس القابضة للمطارات يبحث مع نظيره السعودي تعزيز سبل التعاون

ورشة عمل جراحية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية