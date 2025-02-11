معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول طرق علاج تضخم البروستاتا

نظم قسم المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورشة عمل متخصصة حول أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا الحميد Prostate Enucleation، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث لعام 2025.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم ورشة عمل ناجحة حول أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا



تضمنت الورشة محاضرة ألقاها الدكتور حازم المنسي أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة شمال أونتاريو بكندا، والذي استعرض أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، وقد تم خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات علاج تضخم البروستاتا الحميد، مع التركيز على تقنية تقشير البروستاتا باستخدام Thulium Fiber Laser.



شهدت الفعالية بثًا حيًا ومباشرًا من غرف العمليات بالمعهد لعمليتين تقشير البروستاتا باستخدام الليزر، وسط حضور مميز لنخبة من أساتذة جراحات المسالك البولية، مما أتاح للمشاركين فرصة مشاهدة التطبيق العملي للتقنية الجديدة والتفاعل مع خطوات العملية بشكل مباشر.

وفي هذا السياق صرح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، أن إقامة مثل هذه الورش العلمية تأتي في إطار رؤية المعهد لتعزيز الابتكار وتقديم أحدث التقنيات العالمية في المجالات الطبية والبحثية المختلفة، وسعيًا نحو دعم الكوادر الطبية في مصر بالمعرفة والخبرة التي تمكنهم من تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

حظيت الورشة بإقبال كبير من الأطباء والباحثين المتخصصين في جراحات المسالك البولية، الذين أشادوا بالمحتوى العلمي القيم وبتنظيم الحدث، مؤكدين أن هذه الفعاليات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الطبي في مصر.

نظمت الورشة بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس قسم المسالك البولية، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الشعبة الإكلينيكية الجراحية.

تستمر فعاليات المؤتمر وورش العمل على مدار أربعة أيام، لتقديم المزيد من المحاضرات العلمية المتخصصة والجلسات الحوارية المثمرة.

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