السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد بسوق الشعلة بمدينة الخارجة لمتابعة أسعار السلع (صور)

جولة مفاجئة لمحافظ
جولة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد، فيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جولة مفاجئة لسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد المتولي رئيس المركز، وذلك لتقييم حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للمواطنين.

 

وخلال تفقده عددًا من المحلات التجارية، شدد المحافظ على أهمية التزام التجار بوضع لافتات الأسعار بشكل واضح، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الوحدات المحلية والتجار، لضمان تزويد الأسواق بكميات كافية من الخضراوات والفواكه بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

لقاء جماهيري حاشد وفرصة جديدة لتوفيق أوضاع أراضي الجمعيات وتوصيل المرافق

قرر محافظ الوادي الجديد خلال لقاء جماهيري حاشد، عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي، إرجاء قرار السحب ومنح جمعيات البناء والمساكن الفرصة لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها وذلك فى استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجها بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.

ودعا الزملوط أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.

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