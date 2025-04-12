السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

أهل مصر، يوم رياضي ترفيهي لأطفال المحافظات الحدودية بمركز التنمية الشبابية بالخارجة

أهل مصر، ڤيتو
أهل مصر، ڤيتو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، يوما رياضيا ترفيهيا للأطفال بمركز التنمية الشبابية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استمرارا لفعاليات الأسبوع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 13 أبريل الحالي، وذلك ضمن الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

شهد الفعاليات لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وابتسام عبد المريد، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

تضمن اليوم الرياضي دوريا تنافسيا بين فرق المحافظات الست المشاركة، انتهى بفوز فريق محافظة أسوان على فريق مطروح، إلى جانب عدد من الألعاب الرياضية مثل شد الحبل، والكرة الطائرة، ولعبة المنديل، فضلا عن مسابقات ترفيهية ومعلومات عامة أضفت أجواء من المرح والتفاعل بين الأطفال.

ويقام الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

ويشمل البرنامج ورشا أدبية وفنية وحرفية، تقدم لأطفال محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (مدن حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، مطروح، أسوان، إلى جانب أبناء المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والتاريخية بمدينة الخارجة، منها معبد قصر الزيان، مقابر البجوات، وحديقة 30 يونيو.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم المشروعات الثقافية التي تقدمها وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، وتحقيق تنمية ثقافية شاملة في ربوع الجمهورية.

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