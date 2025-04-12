السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو العينين يطمئن على إصابة القندوسي ويكلف بتوفير وسائل العناية الطبية للاعب

محمد ابو العنين،
محمد ابو العنين، فيتو

أحمد قندوسي، حرص النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس نادي سيراميكا على أن يتابع حالة الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي تعرض للإصابة بكسر في الساق، خلال مباراة فاركو، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نقل القندوسي إلى المستشفى 

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

إصابة القندوسي 

أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إصابته بكسر في الساق.

لاعب فاركو يزور القندوسي

زار ياسين الملاح لاعب فاركو أحمد القندوسي لاعب سيراميكا بالمستشفى، بعد أن تسبب في إصابته، ودخل الملاح في نوبة بكاء، واعتذر للقندوسي. 

وزار الملاح، أحمد القندوسي، برفقة طبيب فاركو وعدد من زملائه، وقدم للقندوسي الاعتذار، وأكد له أنه لم يتعمد إيذاءه.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبو الحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبد الرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد،  عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو  والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.

إصابة أحمد قندوسي 

وتعرض أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز. 

الصورة
May be an image of 6 people, people playing soccer and people playing football
May be an image of ‎1 person, playing soccer, playing football and ‎text that says '‎SJ9コ Tile 86:27 فاركو كليوباترا.س 13‎'‎‎
May be an image of 2 people, people playing soccer, people playing football and text that says 'ALGASON 13 DieSweer Dieb Sweel'

 

 

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما علي فاركو بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

 

مباراة سيراميكا وفاركو

أحرز ثنائية سيراميكا أحمد رمضان بيكهام ومحمد رضا في الدقيقة 72 و97.

وتعرض ياسين الملاح لاعب فاركو للطرد في الدقيقة 86 وكما تعرض للطرد أيضا في الدقيقة 87 رجب نبيل من سيراميكا

ترتيب سيراميكا وفاركو

يحتل فريق فاركو المركز السابع فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قندوسي احمد قندوسى محمد أبو العينين الجزائري أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا فاركو دوري الممتاز

مواد متعلقة

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

برينتفورد يخطف تعادلا صعبا من أرسنال في الدوري الإنجليزي

سيراميكا يكشف حجم إصابة لاعبه أحمد القندوسي

الدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال وبرينتفورد في الشوط الأول

سيراميكا يخطف فوزا غاليا من فاركو في الدوري

أبرزهم رمضان صبحي، غيابات بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

مايلي يقود بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري المصري

وصول فريق بيراميدز لملعب الدفاع الجوي لمواجهة الأهلي (صور)

الأكثر قراءة

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بالمباراة (صور)

منوعات

المزيد

من سوهاج إلى شبرا، بخيت وأبو العز 30 عامًا من صناعة البهجة في موسم بيع السعف (فيديو وصور)

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية