أبو العينين يطمئن على إصابة القندوسي ويكلف بتوفير وسائل العناية الطبية للاعب

أحمد قندوسي، حرص النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس نادي سيراميكا على أن يتابع حالة الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي تعرض للإصابة بكسر في الساق، خلال مباراة فاركو، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نقل القندوسي إلى المستشفى

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

إصابة القندوسي

أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إصابته بكسر في الساق.

لاعب فاركو يزور القندوسي

زار ياسين الملاح لاعب فاركو أحمد القندوسي لاعب سيراميكا بالمستشفى، بعد أن تسبب في إصابته، ودخل الملاح في نوبة بكاء، واعتذر للقندوسي.

وزار الملاح، أحمد القندوسي، برفقة طبيب فاركو وعدد من زملائه، وقدم للقندوسي الاعتذار، وأكد له أنه لم يتعمد إيذاءه.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبو الحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبد الرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.

إصابة أحمد قندوسي

وتعرض أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما علي فاركو بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

مباراة سيراميكا وفاركو

أحرز ثنائية سيراميكا أحمد رمضان بيكهام ومحمد رضا في الدقيقة 72 و97.

وتعرض ياسين الملاح لاعب فاركو للطرد في الدقيقة 86 وكما تعرض للطرد أيضا في الدقيقة 87 رجب نبيل من سيراميكا

ترتيب سيراميكا وفاركو

يحتل فريق فاركو المركز السابع فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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