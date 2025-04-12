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رياضة

منتخب الناشئين يتقدم 1-0 أمام أنجولا في مباراة التأهل لكأس العالم بقطر

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره أنجولا، بتقدم الفراعنة الصغار بهدف نظيف، بالمباراة الفاصلة التي تجمع الفريقين، في ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدف منتخب مصر سجله اللاعب عبد العزيز الزغبي بمجهود فردي في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، فيما شهدت الدقيقة 39 هدف التقدم للفراعنة عن طريق عبد العزيز الزغبي الذي استغل خطأ دفاعيا خطف منه الهدف الأول لمنتخب مصر.

وكان قد أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب أنجولا.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ودخل منتخب الناشئين مباراته أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) –  مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب. 

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو
منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

وكان فاز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى برباعية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

مصر تتخطى الكاميرون

فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

 

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