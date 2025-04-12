أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. انخفاض سعر الفراخ البلدي.. ارتفاعات غير مسبوقة للمعدن الأصفر خلال 2025.. والعملة الخضراء تتراجع لأدنى مستوياتها عالميا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، فى ثانى زيارة له إلى مصر، في أقل من أربعة أشهر، مما يعكس بجدارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومدى حرص القيادة المصرية والإندونيسية على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 91.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.6 %و العرب على 4.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 439.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 154.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الحالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات أبريل 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الطن بالأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا على اختلاف الأسواق وأماكن البيع.

واصل مؤشر الدولار ترنحه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم السبت 12 أبريل 2025 بحركة التعاملات 99.92 نقطة للشراء

تعرب جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك عن قلقها لاستجابة الحكومة لما يسمى بروشتة صندوق النقد الدولى على خلفية الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات وبخاصة السولار، وهو ما يستنتج منه تعاطى دواء سام يؤذى الإقتصاد المصرى بأكثر مما يفيد، وهى روشتة مغرضة ومغرقة - فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار البترول الخام انخفاضات متتالية كان يتعين الاستفادة منها فى تأجيل الزيادة الأخيرة - خاصة وأن معدلات التضخم انخفضت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ما كان يجدر بالحكومه ان تفعل الآليات التى ادت إلى تخفيض معدلات التضخم وليس البحث عن قرار مثل هذا يفاقم الأزمة ويرفع التكلفة على جميع القطاعات.

شهد عام 2025 ارتفاعًا لافتًا في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المفاجئ والمستمر، فعلى خلفية أزمات جيوسياسية متصاعدة، وتذبذب في أسواق الأسهم والعملات، عاد الذهب مجددًا ليتصدر المشهد كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين العالمي.

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