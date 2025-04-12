جنون المعدن الأصفر، شعبة المعادن الثمينة: الذهب يشهد أعلى مستوى تاريخي له وسعر عيار 18 مفاجئة

شعبة الذهب والمعادن الثمينة، شهد عام 2025 ارتفاعًا لافتًا في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المفاجئ والمستمر، فعلى خلفية أزمات جيوسياسية متصاعدة، وتذبذب في أسواق الأسهم والعملات، عاد الذهب مجددًا ليتصدر المشهد كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين العالمي.

كما لعبت السياسات النقدية للبنوك المركزية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، دورًا رئيسيًا في توجيه أنظار الأسواق نحو المعدن الأصفر وفي هذا السياق، يكتسب تحليل العوامل المؤثرة في "اشتعال الذهب" خلال 2025، أهمية خاصة لفهم طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة واستشراف ما قد تحمله الأشهر القادمة.

الشعبة: أعلى مستوى تاريخي

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2025، وصولًا إلى أعلى مستوى تاريخي لها حتى الآن.

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سعر جرام الذهب في مصر شهد زيادة قدرها 860 جنيهًا منذ بداية يناير

وأوضح "واصف" أن سعر جرام الذهب في مصر شهد زيادة قدرها 860 جنيهًا منذ بداية يناير وحتى اليوم، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 23% في قيمته خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود الملحوظ يأتي انعكاسًا مباشرًا للتقلبات والارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

زيادة قدرها 604 دولارات فى سعر أونصة الذهب

وفي سياق متصل، لفت رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر أونصة الذهب العالمية افتتح تداولات عام 2025 عند مستوى 2610 دولارات، إلا أنها قفزت لتسجل اليوم 3214 دولارًا، محققة زيادة قدرها 604 دولارات، أي ما يقارب 24%، واعتبر هذه النسبة من أعلى معدلات الارتفاع خلال فترة زمنية قصيرة منذ سنوات.

المكاسب القوية يعود إلى تصاعد حدة التوترات في الحرب التجارية

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الدافع الرئيسي وراء هذه المكاسب القوية يعود إلى تصاعد حدة التوترات في الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى الاتجاه نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا لحماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب

وتوقع واصف استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب في ظل استمرار حالة التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين، لكنه أشار إلى أن كل صعود كبير يعقبه تصحيح في الأسعار وهبوك بهدف جني الأرباح.

وأشار إلى التأثير المباشر للسوق المحلية بأي تحرك في سعر الأونصة عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل حالة الغموض الجيوسياسي والاقتصادي الراهنة.

سعر جرام الذهب

واصل سعر الذهب الارتفاع خلال حركة تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب في السوق المحلي وفق آخر تحديث.

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سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5381 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات “للبيع”.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4050 جنيها “للبيع”.

سعر الذهب

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أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

سعر الذهب

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

سعر الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

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