الإحصاء: 1.7 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا خلال 2024

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، فى ثانى زيارة له إلى مصر، في أقل من أربعة أشهر، مما يعكس بجدارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومدى حرص القيادة المصرية والإندونيسية على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتزامنًا مع هذه الزيارة أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيانًا صحفيًا يعكس العلاقات بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليـار دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لإندونيسيا

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا 151 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 137 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال 2024

1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار.

3. خامات معادن بقيمة 7 ملايين دولار.

4. مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 5 ملايين دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال 2024

1. شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 140 مليون دولار.

3. حديد ومصنوعاته بقيمة 123 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 50 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اندونيسيا 285 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.

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