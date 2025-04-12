مواطنون ضد الغلاء: روشتة صندوق النقد الدولى تؤذى الاقتصاد المصرى

تعرب جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك عن قلقها لاستجابة الحكومة لما يسمى بروشتة صندوق النقد الدولى على خلفية الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات وبخاصة السولار، وهو ما يستنتج منه تعاطى دواء سام يؤذى الإقتصاد المصرى بأكثر مما يفيد، وهى روشتة مغرضة ومغرقة - فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار البترول الخام انخفاضات متتالية كان يتعين الاستفادة منها فى تأجيل الزيادة الأخيرة - خاصة وأن معدلات التضخم انخفضت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ما كان يجدر بالحكومه ان تفعل الآليات التى ادت إلى تخفيض معدلات التضخم وليس البحث عن قرار مثل هذا يفاقم الأزمة ويرفع التكلفة على جميع القطاعات.

من جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن عددا كبيرا من رؤساء روابط التجار فى الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين تحدثوا خلال الساعات الماضية عن زيادات مبالغ فيها تفوق رقم الجنيهين فى أسعار البنزين والسولار والمازوت وغيرها من المحروقات، وهو ما يؤدى إلى موجة تضخم مرتقبة - ربما فى وقت لاحق انتظارا لموجة احتياج أو سحب كثيف على المواد الغذائية فى ظل حالة غير مسبوقة من الركود التضخمى.



وأضاف الزيادات التى أقرتها المحافظات على السرفيس والتاكسى مبالغ فيها وتلقى بعبء قاس على المواطنين.

وطالب العسقلانى بحتمية التوقف عن برنامج الزيادات المحدد سلفا مع الصندوق وتأجيل القرار لحين استيعاب الزيادات الأخيرة ومعالجة أثار التضخم الناتجة عنه.

وشدد العسقلانى على ضرورة الأخذ بأفكار الإتاحة وبخاصة التوسع فى سوق اليوم الواحد ومعارض الغرف التجارية، خاصة وأن هذه الأفكار ساهمت فى تخفيض حدة التضخم فى الشهور الأخيرة.

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