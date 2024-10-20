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صحة ومرأة

هبة قطب: ما يثار عن غشاء البكارة أوهام

هبة قطب، فيتو
هبة قطب، فيتو

قالت الدكتورة هبة قطب، أستاذ العلاقات الزوجية والطب الشرعي، إن الرجل يكون خائفًا أكثر من الزوجة في ليلة الدخلة وفقًا للدراسات، وهذا يرجع إلى أن الرجل هو الطرف الإيجابي في العلاقة.

 

علة ليلة الزواج 

وأشارت “قطب” إلى أن التوتر قد يُصيب الزوج بما يسمى بعلة ليلة الزواج، معقبة: "ممكن يكون سليم، وبسبب التوتر يُعاني من العجز الجنسي".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع على قناة “القاهرة والناس” تقديم هيثم بسام، أن مشكلة فض غشاء البكارة ما زالت موجودة حتى الآن، فالبعض يلجأ إلى الدخلة البلدي عند تأخر فض غشاء البكارة، وهذا الأمر يعتبر اعتداءً جنسيًا كبيرًا على الفتاة، معقبة: "لا أتفهم مشكلة الدخلة البلدي حتى الآن".

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أوهام غشاء البكارة

وأوضحت أن كل ما يتردد عن غشاء البكارة مجرد أوهام، لأن هناك عدة أنواع من غشاء البكارة لا يحدث به نزيف في الدخلة، وهذا يؤدي إلى جرائم شرف تنتهي بالقتل، معقبة: "غشاء البكارة 7 أنواع، منها نوعان فقط يشهدان نزيفًا في ليلة الدخلة".

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هبة قطب الطب الشرعي العلاقات الزوجي العجز الجنسي غشاء البكارة

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