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صحة ومرأة

هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب

الدكتورة هبة قطب،
الدكتورة هبة قطب، فيتو

قالت الدكتورة هبة قطب، أستاذ العلاقات الزوجية والطب الشرعي، إنه يجب الاعتراف بمشكلة الاعتداء الجسدي والجنسي على المرأة لحل هذه المشكلة.

وأضافت “قطب”: أنه يجب نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال من خلال إعداد كورسات تحضيرية للآباء والأمهات، والطلاب في المدارس.

توعية الأطفال بخطر الاعتداء الجنسي

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، تقديم هيثم بسام، أن نشر الثقافة الجنسية يجب أن يبدأ من عمر الحضانة بمعلومات معينة، وهذا الأمر ضروري، لأن هذا يوعي الطفل بإمكانية تعرضه لأي اعتداء جنسي، وكيفية التصرف في هذه الحالة.

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وأوضحت أن الطفل يلجأ للحديث مع ولي أمره حول تعرضه لاعتداء جنسي حال عدم خوفه من التعرض لأي عقاب، وهذا يرسخ فكرة عدم حديث الأطفال مع أولياء الأمور حول تعرضهم لـ الاعتداء الجنسي، معقبة: "مينفعش أعاقب ابني على تعرضه لاعتداء جنسي".

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