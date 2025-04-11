الجمعة 11 أبريل 2025
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين والسولار، تعرف على أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار.

 

 أسعار الخضار اليوم 

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 جنيهات إلى 10.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

 سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 25 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر البامية من 60 إلى 75 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 30 جنيها إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 14 جنيهًا عن سعره السابق.

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