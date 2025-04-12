ليلى عز العرب: سعيدة بالمشاركة في "عايشة الدور" والفن مش بالواسطة

أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور الذى عرض في موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، معربة أيضا عن سعادتها بردود الأفعال على شخصية الدكتورة تيسير التي قدمتها خلال العمل.

كواليس مشاركة ليلى عز العرب فى رمضان



وأشارت إلى أنها قدمت خلال العمل شخصية مديرة الجامعة الدكتورة تيسير، امرأة شديدة ونظامية تتعرض لمقلب يقلب حياتها في أحداث العمل.



وقالت ليلى عز العرب إنها بذلت مجهودات كبيرة في تصوير مسلسل عايشة الدور ، حيث كان التصوير بصورة يومية في رمضان ولساعات طويلة.



وعلقت على مشاركة عدد من أبناء الفنانين في المسلسل، قائلة: اللى يتربى في عائلة فنية يكون لديه الرغبة في دخول الوسط الفني، والسير على نفس الخطى من سبقوهم، وأرى أن الفن ليس به واسطة، ولكن ممكن المساعدة إذا كان الشخص يرغب في ذلك".

برنامج نوستالجيا رمضان



وأضافت خلال لقائها مع الفنانة لقاء سويدان في برنامج لقاء على الهواء التي تقدمه على قناة الشمس، أنها قدمت أيضا برنامج نوستالجيا في موسم رمضان والتي كان يدور حول رمضان في فترة الستينات، وكانت تجربة جديدة أعتز وأفتخر بها في تقديم البرامج.



وأشارت: كلنا بنقول الزمن الجميل لن يعوض.. والحمد لله استطعت من خلال البرنامج العودة إلى الطفولة، حيث كما قال حسين الجسمى “رمضان في مصر حاجة تانية” غير أى مكان في العالم لما يشمل من أجواء وذكريات جميلة.



وتحدث الفنانة ليلى عز العرب عن مسلسل الكبير أوى وقالت: آخر جزأين لم أشارك به ، حيث لم يكن لى دور في العمل الذى اعتبره من كلاسيكيات الدراما المصرية، كما أشارت إلى أنها ليست مع فكرة تقديم جزء ثان من العمل إلا في وجود فكرة حلوة مثل ماحدث قبل ذلك في مسلسلات مهمة زى المال والبنون وليالى الحلمية والشهد والدموع وغيرها.

وطمأنت الفنانة ليلى عز العرب جمهورها من خلال البرنامج أنها تتمتع بصحة جيدة بعد تعرضها لحادث في شهر رمضان مضيفة الحمد لله جت سليمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.