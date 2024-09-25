ليلي عز العرب: ما ليش في السوشيال ميديا وكل واحد يعمل اللي هو عايزه (فيديو)

أكدت الفنانة ليلي عز العرب، أنها بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا وموقع تيك توك، مشيرة إلى أن أي شخص لديه مطلق الحرية في ما يفعل.

ليلى عز العرب: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا

وقالت ليلى عز العرب على هامش العرض الخاص لفيلم عنب: "أنا ماليش في السوشيال ميديا ولا التيك توك وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه".

وأكدت ليلى أن فيلم عنب تدور أحداثه في إطار كوميدي عن العلاقات العاطفية وتلعب دور حماة آيتن عامر ووالدتها في نفس ذات الوقت، مضيفة مشاكل “الكابل” عملناها بشكل كوميدي علشان متقلبش تراجيدي وبظهر بدور حماة صارمة جدًّا وأتمنى يكون في نهضة بصناعة السينما بعد زيادة الإنتاج وأتمنى زي ما فيه وجوه جديدة في التمثيل، يكون فيه مؤلفين جدد لأن هناك كتاب جيدين لسه ماخدوش فرصتهم.

العرض الخاص لفيلم عنب

واحتفل، مساء أمس، نجوم فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض كل من آيتن عامر وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

كما حرصت أيضًا على الحضور الفنانة بشري لدعم أبطال الفيلم بالإضافة إلى حضور إلهام شاهين وأسرتها لدعم إلهام صفي الدين.

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.