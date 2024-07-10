ليلى عز العرب: حياتي الشخصية خط أحمر ووفاة زوجي صدمة قاسية

قالت الفنانة ليلى عز العرب إن حياتها الشخصية بمنزلة خط أحمر، وأن هناك فرقًا بين ليلى الفنانة وليلى الإنسانة.

وأشارت إلى أن رحيل زوجها كان بمنزلة صدمة قاسية، فمن النادر أن تجد "الست" زوجًا جميلًا صادقًا، ووجهت له رسالة وهي تبكي: "أنت معايا على طول وبحبك وواحشني وواحشني وأنت قصاد عيني".

الفنانة ليلى عز العرب

وأضافت ليلى في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوي عبر برنامج "حواديت الناس" بقناة الشمس، أن دخولها مجال التمثيل يشبه رحلة "أليس في بلاد العجائب"، فقد طهرت ككومبارس في فيلم "معالي الوزير"، وبالرغم من أنها شاركت في مشهد بسيط، ولكن استغرق تصويره يومًا كاملًا، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من التعامل مع العمالقة من الفنانين والمخرجين.

وأوضحت أن أصعب فترة بالنسبة لها كممثلة كانت الفترة الأولى، حيث التجارب العديدة، ووقتها كان الأهل يصفونها بالجنون بينما كل زملائها بالعمل كانوا مرحبين بهذه الخطوات، ثم جاءت خطوة فيلم "ألف مبروك" ووقتها كان الجمهور يلقبها بأم أحمد حلمي وهي الشخصية التي جسدتها في الفيلم، وذلك لعدم معرفتهم باسمها، إلى أن جاءت شخصية "سامنتا" في مسلسل "الكبير" وبعد نجاحها الكبير تقدمت باستقالتي من عملي وتفرغت للتمثيل.

وعن مسلسل "الكبير" قالت إنه خطوة مهمة في حياتها، وأن نجاح العمل كان رائعًا، فقد أصبحت شخصية "سامنتا" عفريتًا يطاردها، مشيرة إلى أن الفنان أحمد مكي ليس كوميدينا ولكنه لديه القدرة الكبيرة على الإضحاك، والضحك بطبعه "معدي".

وعن شخصيتها قالت إنها "تمل" بسرعة، لذا فهي تعشق التجديد باستمرار، كما أنها ما زالت تعشق "الإذاعة" لأنها تنتمي لجيل تربى على "الراديو"، وحاليًّا تفكر في دخول عالم الأزياء، وترى أن التمثيل والشهرة وحب الناس نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى.