الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ليلى عز العرب: حياتي الشخصية خط أحمر ووفاة زوجي صدمة قاسية

ليلي عز العرب، فيتو
ليلي عز العرب، فيتو

قالت الفنانة ليلى عز العرب إن حياتها الشخصية بمنزلة خط أحمر، وأن هناك فرقًا بين ليلى الفنانة وليلى الإنسانة.

وأشارت إلى أن رحيل زوجها كان بمنزلة صدمة قاسية، فمن النادر أن تجد "الست" زوجًا جميلًا صادقًا، ووجهت له رسالة وهي تبكي: "أنت معايا على طول وبحبك وواحشني وواحشني وأنت قصاد عيني".

 

الفنانة ليلى عز العرب

وأضافت ليلى في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوي عبر برنامج "حواديت الناس" بقناة الشمس، أن دخولها مجال التمثيل يشبه رحلة "أليس في بلاد العجائب"، فقد طهرت ككومبارس في فيلم "معالي الوزير"، وبالرغم من أنها شاركت في مشهد بسيط، ولكن استغرق تصويره يومًا كاملًا، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من التعامل مع العمالقة من الفنانين والمخرجين.

وأوضحت أن أصعب فترة بالنسبة لها كممثلة كانت الفترة الأولى، حيث التجارب العديدة، ووقتها كان الأهل يصفونها بالجنون بينما كل زملائها بالعمل كانوا مرحبين بهذه الخطوات، ثم جاءت خطوة فيلم "ألف مبروك" ووقتها كان الجمهور يلقبها بأم أحمد حلمي وهي الشخصية التي جسدتها في الفيلم، وذلك لعدم معرفتهم باسمها، إلى أن جاءت شخصية "سامنتا" في مسلسل "الكبير" وبعد نجاحها الكبير تقدمت باستقالتي من عملي وتفرغت للتمثيل.

وعن مسلسل "الكبير" قالت إنه خطوة مهمة في حياتها، وأن نجاح العمل كان رائعًا، فقد أصبحت شخصية "سامنتا" عفريتًا يطاردها، مشيرة إلى أن الفنان أحمد مكي ليس كوميدينا ولكنه لديه القدرة الكبيرة على الإضحاك، والضحك بطبعه "معدي".

وعن شخصيتها قالت إنها "تمل" بسرعة، لذا فهي تعشق التجديد باستمرار، كما أنها ما زالت تعشق "الإذاعة" لأنها تنتمي لجيل تربى على "الراديو"، وحاليًّا تفكر في دخول عالم الأزياء، وترى أن التمثيل والشهرة وحب الناس نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آليس فى بلاد العجائب فيلم معالي الوزير مسلسل الكبير ليلى عز العرب

الأكثر قراءة

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كندا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

اليوم، سحب كراسات شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

شهدت أول أهداف ميسي، الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي كندا بثنائية نظيفة

أكثر من تطعيم في حقنة واحدة، فاكسيرا توفر الكومبو فاكسين أحدث ابتكارات التطعيمات

منوعات

المزيد

العيال كبرت يا برغوث، حكاية صورة جمعت ميسي برضيع بات نجم يورو 2024

راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية