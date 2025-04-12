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رياضة

الزغبي وحمزة يقودان هجوم منتخب الناشئين أمام أنجولا في لقاء التأهل للمونديال

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب أنجولا، بعد قليل، في المباراة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ويدخل منتخب الناشئين مباراته أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) –  مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب. 

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو
منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

فوز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى رفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

مصر تتخطى الكاميرون

فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

 

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