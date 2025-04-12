مسؤول أمريكي: ترامب يبدي استعداده للتنازل من أجل اتفاق مع إيران

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: "إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية سلمية في المفاوضات مع إيران".

ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران





وذكر الموقع نقلا عن المسؤول أن "ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن المفاوضات غير المباشرة مع الفريق الأمريكي اليوم في العاصمة العمانية مسقط، كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية



وأضاف عراقجي : تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني، وكان اجتماعا بنّاءا في أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.



وتابع: من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية السبت القادم، والطرفان لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات والطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات.



موعد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

واستطرد: علينا أن نقيّم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة، ونسعى من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها وفي الجولة القادمة سنعمل على تحديد الإطار العام للمفاوضات المحتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.