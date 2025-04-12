السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

أبرزهم رمضان صبحي، غيابات بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

الأهلي ضد بيراميدز، يغيب عدد كبير من العناصر الأساسية عن تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز، بسبب الإصابات وكذلك بسبب الإيقاف.

ويستمر غياب الثلاثي رمضان صبحي وبلاتي توريه وإبراهيم عادل في ظل الإصابات التي لحقت بهم خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، ويستمر تأهيلهم لمباراتي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي البطولة القارية.

ويغيب كذلك المدافع علي جبر عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

مباراة الاهلي وبيراميدز أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون مايلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

 

 

مباراة بيراميدز والأهلي 

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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