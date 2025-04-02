هيئة الدواء تحذر من الإفراط في الأسماك المملحة

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح في عيد الفطر المبارك تزامنًا معه حيث يتناول البعض الأسماك المملحة كأحد عادات الاحتفال بالعيد.​

خطورة الأسماك المملحة

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأسماك المملحة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ويؤدي الاستهلاك المرتفع للملح وتناول كمية غير كافية من البوتاسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يرتبط التمليح غير الكافي لهذه الأسماك أو التخزين في درجات حرارة غير مناسبة، بالسماح بنمو فطريات وتكوين السموم العصبية بواسطة بكتيريا البوتولينوم مما قد يؤدى لحالات التسمم الغذائي.​

أعراض التسمم الغذائي

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن أهم أعراض التسمم الغذائي تشمل جفاف الفم، صعوبة في البلع أو التحدث، ضعف في عضلات الوجه، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها، صعوبة في التنفس، غثيان وقيء، وتقلصات في المعدة.

نصحت هيئة الدواء المصرية بالتوجه إلى أقرب مركز صحي عند الشعور بأي من أعراض التسمم.​

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم الإفراط في تناول تلك الأطعمة، والتأكد من جودتها كما تؤكد أهمية شرب كمية كافية من الماء وتناول الخضروات.​

كما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحفاظ على الصحة خلال عيد الفطر منها:

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١-تناول الكحك والبسكويت باعتدال قطعتين أو ثلاثة في اليوم على سبيل المثال حتى لا يرتفع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة مما قد يسبب الشعور برغبة في تناول المزيد من السكريات، مما يؤثر بالسلب على الصحة العامة. ​

٢-الحرص على تناول الخضروات والفاكهة التي تساعد على الشعور بالشبع وتُغني عن تناول كميات كبيرة من الكحك وغيره من الحلويات

كما يمكن استخدام أطباق تقديم أصغر لتتجنب الإفراط في السكريات والأطعمة غير الصحية.​

٣-التأكد من تناول كميات كافية من المياه.​

٤-فيما يتعلق بمرضى السكر، يجب الحرص على قياس مستوى السكر بالدم بانتظام والمتابعة مع الطبيب المختص لضبط جرعات أدوية السكر التي يجب أن يتناولها المريض يوميا بعد انتهاء فترة الصيام. ​

٥-الحرص على ممارسة أي نشاط بدني –كالمشي- مما يساعد في ضبط مستوى السكر بالدم وحرق السعرات الحرارية الزائدة. ​

كعك العيد

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

وأكدت أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وأوضحت، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوهت وزارة الصحة إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة، حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

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