من يجرؤ على تقديم كشف حساب!

هل أعدَّ كل نائب كشف حساب عما أنجزه لصالح الدولة ولصالح أبناء دائرته خلال الدورة البرلمانية التي أوشكت على الانتهاء، إذا ما أراد الترشح مرة أخرى.. هل أدى أمانته واستخدم أدواته الدستورية في مراقبة الحكومة وسن تشريعات تخدم المواطن؟ كم استجوابًا قدمه للحكومة عن زيادة الأسعار مثلا التي لا تكف عن الصعود وآخرها زيادة سعر المحروقات الذي وقع منذ ساعات؟ وكم طلب إحاطة قدّم، وكم قرارًا حكوميًا خاطئًا نجح في فرملته وإثناء الحكومة عنه، وكم قرارًا منسيًا دفع الحكومة لاتخاذه نزولًا على رغبة ناخبيه؟!



كم مؤتمر جماهيري عقده كل نائب لأبناء دائرته ليستطلع مدى رضاهم عن أدائه تحت قبة البرلمان، وكم وعدًا انتخابيًا قطعه على نفسه قبل اكتساب عضوية البرلمان ثم التزم بتنفيذه لهم؟!



وهل يصْدق النواب مع أنفسهم فيتوارى عن المشهد الانتخابي كل من قصَّر واستغل حصانته البرلمانية لجنى منافع شخصية لا يعود منها شيء على المواطن الذي صوته الانتخابي لهذا النائب أو ذاك؟ فالمشهد لا يحتمل وجوهًا قديمة أو تقليدية تحترف إدارة الانتخابات لكنها لا تحسن استخدام الأدوات الرقابية من مراقبة للحكومة أو الإسهام في سن تشريعات تلبي حاجة الوطن والمواطن في أيام بالغة الصعوبة دوليًا وإقليميًا ومحليًا!



ضخ دماء جديدة بأفكار من خارج الصندوق في حياتنا النيابية فريضة واجبة، لمعاونة الحكومة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنموية التي تضمن الحفاظ على فرص التقدم واستقرار الوطن في إقليم شديد الاضطراب والتغير.



ولست في حاجة للقول إن بلادنا تشتد حاجتها لبرلمان قوي يضم خيرة العقول ممن يتسلحون بالعلم والخبرة والوعي ويمتلكون الرؤية السياسية التي تؤهلهم للمراقبة والتشريع.. نحن في حاجة لكتابة فصول جديدة في مسيرة الحياة النيابية بمصر ولتكريس الممارسة الديمقراطية ذاتها..

كما يحتاج الوطن لإسهام كل فرد من أفراده بالعمل والإنتاج، والمشاركة بالرأي أو الصوت الانتخابي الذي يمكنه دون سواه وفي ظل شفافية التصويت ونزاهته أن يضع المرشح المناسب في مكانه المناسب، ويقطع الطريق على أي محاولة لشراء الأصوات أو دخول المال السياسي لحلبة المنافسة الانتخابية..

فهل يتحلى المرشحون الجدد للبرلمان بالضمير الوطنى فلا يقدمون على الترشح إلا إذا كانوا أهلًا لحمل الأمانة وتحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.. والأهم هل يتحلى المواطن بالوعي اللازم لاختيار نواب صالحين قادرين على رفع مصر لمكانها المستحق؟! ويبقي.. أن المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته نهاية العام قد سقط في أعين الناس والتاريخ.

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