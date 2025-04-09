روشتة أسامة حمدي!

بعد أن ظل حديثه للإعلامي حمدي رزق حبيس الأدراج ٨ أشهر، خرج علينا الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بروشتة ليست هي الأولى من نوعها، لكنها تمتاز بالجرأة والواقعية، فالرجل عالم له باع طويل في مجاله، وقد اطلع بالتفصيل على تجارب كثير من الدول الناجحة، وناقش أهل الخبرة والمفكرين فيها، وهو فوق ذلك كله مؤمن بأن مصر يجب أن تكون دولة عظمى وتستحق ذلك وأكثر.



تحدث الدكتور أسامة حمدي بمنتهى الوضوح والصراحة عن مشكلات التعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار وعن الضرورة الملحة في الوقت الحالي للتفكير خارج الصندوق، للخروج بحلول غير اعتيادية، تخرجنا من جميع أزماتنا كما فعلت دول كثيرة ونجحت.



ولعلي أتفق مع ما قاله عالمنا الجليل بأن التعليم هو ضربة البداية لأي نهضة حقيقية، فلا أعرف دولة تقدمت إلا واهتمت بالتعليم الأولي الحكومي المجاني؛ ومثل هذا التعليم ليس حقل تجارب لكل وزير، ولكن تلزمه خطة طويلة المدى يضعها المفكرون، والوزير ما هو الا منفذ لها، وإذا فشل أُقيل، ويمكن بناء آلاف المدارس في سنة واحدة؛ بإلزام المستثمرين العقاريين الكبار الذين استفادوا من أراضي الدولة ببنائها وتُؤجَّر للدولة.



أما مناهج التعليم فيجب أن تتبلور حول زرع الوطنية، وعلوم المستقبل التكنولوجية، أما الجامعات فتكون مجانًا فقط للمتفوقين، والمنح على مقدار التقدير، كما يجب تحويل الجامعات إلى مراكز بحثية متكاملة تخدم الصناعة والزراعة والاستثمار، ولنا مثال في تايوان، وسنغافورة، وهونج كونج. ولنا في تجربة الفلبين وفيتنام في التعليم نموذج يحتذى، وهما من الدول التي تماثلنا في تعداد السكان؛ فكثرة السكان ليست عائقًا بل هي ثروة إن أحسنا استثمارها.



وحتى يؤتي التعليم ثمارها فلابد من صحة عفية، ولابد من توليد أفكار من خارج الصندوق، كما فعلت كوستاريكا في علاقة التأمين بالمستشفيات، والاستفادة من الصيادلة الإكلينيكيين في المنظومة الصحية؛ فالدولة لا يمكن أن تكون مقدم الخدمة ومراقبها في آن واحد.



لنتعلم – كما يقول الدكتور حمدي- من دول تنفق أقل من مصر كنسبة من الدخل القومي، ولكنها تقدم خدمة طبية متميزة، وهو ما سيعود علينا بفوائد عديدة أهمها وقف هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج إذا حسّنا الأجور، وظروف العمل، واستثمرنا باهتمام في تدريبهم.



ولابد من إدارة المستشفيات بحرفية بعيدًا عن إدارة الدولة كما فعلت سنغافورة؛ فإنشاء كليات طب دون مستشفيات للتدريب عبث، ولن نستفيد من فتح كليات الطب للوافدين.. ومن رحم المستشفيات ممكن أن تنشأ شركات تدر المليارات.

وحتى نخرج من أزمات الاقتصاد؛ فلابد من استلهام ما فعلته البرازيل في أزمتها، بعد أن كانت على شفا الإفلاس وأنقذها كاردوسو بفكرة خارقة من خارج الصندوق.



وكما نهضت الصين بفكرة من خارج الصندوق مستغلة جشع المستثمرين الأمريكيين، فيمكن تطبيق تلك الفكرة أيضًا بسهولة في مصر.. ويمكن للسياحة في مصر أن تنتعش بشكل مذهل وتدر ١٦ مليار دولار سنويًّا، إذا ما استلهمنا التجربة البرتغالية في هذا الشأن.



أما عن البنية التحتية التي كانت سببًا لنهضة الولايات المتحدة منذ الخمسينيات، فإن مصر على الطريق الصحيح، لكنها تحتاج إلى بنية تكنولوجية أقوى حتى يصبح تحولها الرقمي ذا جدوى حقيقية، ولابد من تسريع موافقات الاستثمار وإنشاء الشركات لتستغرق نصف ساعة فقط كما في دول شرق أوروبا، فالتنافس على الاستثمار الأجنبي صار شرسًا..

ولنا في تجربة أيرلندا كـ"هيدكوارتر" للشركات الكبيرة نموذج مهم يمكن محاكاته، والتفوق عليه؛ فموقعنا الجغرافي أفضل منها، ومواردنا البشرية أكثر منها عددًا وقدرة على الإنجاز إذا توفرت لها الظروف المناسبة.. صدقوني نحن نستطيع وما زلنا نمتلك فرصًا هائلة للنجاح!

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