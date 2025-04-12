السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بلدة سبسطية قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية.

 

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 وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة. أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة. الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

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قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي نابلس بلدة سبسطية الضفة الغربية الشعب الفلسطيني

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