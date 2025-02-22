ضمن مهرجان السياحة، اختتام رالي البحر الأحمر تحت رعاية الشباب والرياضة

اختتمت فعاليات رالي البحر الأحمر 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، وبإشراف نادي السيارات والرحلات المصري.

ويُعد هذا الرالي الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للراليات لعام 2025، حيث نُظّم بواسطة فريق "بوصلة"، وتميز السباق بكونه من نوع باها، حيث شاركت فيه عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تنافست وسط التضاريس المتنوعة لصحراء الغردقة.

ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة، ختام رالي البحر الأحمر تحت رعاية الشباب والرياضة

يأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة، ختام رالي البحر الأحمر تحت رعاية الشباب والرياضة

امتدت المرحلة الأولى لمسافة 173 كيلومترًا عبر الجبال والوديان والصخور والرمال، مما شكّل تحديات صعبة للمتسابقين.

ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة، ختام رالي البحر الأحمر تحت رعاية الشباب والرياضة

وفي اليوم الثاني، واصل السائقون منافساتهم في مرحلة أخرى امتدت لمسافة 147 كيلومترًا، تضمنت مسارات وعرة عبر مناطق المحاجر والتضاريس الصخرية، ما تطلب مهارات قيادة دقيقة وتركيزًا عاليًا من المتسابقين.

ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة، ختام رالي البحر الأحمر تحت رعاية الشباب والرياضة

يُذكر أن رالي البحر الأحمر يُعَد محطة بارزة في أجندة سباقات الرالي المصرية، حيث يجمع بين الإثارة الرياضية وروعة التضاريس الطبيعية، ما يجعله حدثًا رياضيًا وسياحيًا مميزًا.

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة "زينة رمضان"

فيما أطلقت مديرية الشباب والرياضة مبادرة "زينة رمضان"، التي بدأ العمل بها اليوم بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة، وتتضمن اختيار كل هيئة لخمسة من شباب المتطوعين لتنسيق العمل وتزيين الهيئة التابعين لها بمشاركة أعضاءها من النشء والشباب.

ومن المنتظر أن تقوم كل إدارة بتصفية بين هيئاتها واختيار الأكثر إبداعًا ويتم تكريم الشباب المسئول عن الهيئة الفائزة "بأجمل تزيين" والأكثر ابتكارًا واستخدامًا لخامات البيئة، ويكون التكريم من قِبل الدكتور محود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على أعضاء مراكز الشباب والأندية الصغيرة في استقبال شهر الفرحة "شهر رمضان "،وتشجيع الأعضاء في التردد عليها للمشاركة في المشروعات، والفعاليات المتنوعة والمعدة خصيصًا بها على مدار الشهر، كما تزيد من الابتكار، وتطوير العمل بروح الفريق والجماعة، وترفع الشعور بالولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

كما تعمل المبادرة على تعزيز دور الدولة فى الحفاظ على الهوية الثقافية حيث ان زينة رمضان تعد جزءًا من التراث والثقافة الإسلامية، وتتبنى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تشجيع هذا التقليد من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات.

كذلك تعد المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والذي يعمل لصالح النشء والشباب ونشر ثقافة التطوع لديهم، وهذا ما تسعى اليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائمًا بأبنائها بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

تنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

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