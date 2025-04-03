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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بسبب رسوم ترامب الجمركية

هاني توفيق الخبير
هاني توفيق الخبير الاقتصادي

 كشف هاني توفيق الخبير الاقتصادي، عن أبرز القطاعات في مصر التي سوف تتأثر بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم، ومن بينها مصر.

 

تأثير رسوم ترامب الجمركية على العالم

 وكتب توفيق، منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن جمارك ترامب التى فرضها على العالم كله، سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة أولها بورصة أمريكا نفسها.

 

أبرز القطاعات المتأثرة في مصر

 وعن تأثير القرارات على مصر، أضاف هاني توفيق، أن الأثر السلبي الأكبر على مصر سيكون فى قناة السويس، نتيجة للتباطؤ المؤكد فى سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية.

 

فرض رسوم جمركية على عشرات الدول

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية على عشرات الدول منها الصين والهند إضافة الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد، زاعما أن هناك دولا سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات.


ومن الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية، الأردن بنسبة 20%، وأيضا مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%. 

كما فرض ترامب رسوما جمركية قدرها 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، 32% على تايوان، كما فرض رسومًا قدرها 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية.

 

وأضاف ترامب في خطاب خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير"، أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكدًا أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد"، لافتا إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.

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انهيار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية

وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما، مشددا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى"، وتابع: "سوف يُطلب من الدول الأجنبية في النهاية أن تدفع ثمن امتياز الوصول إلى سوقنا وهو أكبر سوق في العالم".

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