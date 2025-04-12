بعد دي بروين، عدوى الرحيل تنتقل لنجم آخر في مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، كشفت تقارير صحفية عن اسم جديد يستعد للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، ليكون ثاني الراحلين بعد البلجيكي كيفين دي بروين.

وأعلن دي بروين أخيرا انتهاء رحلته المظفرة التي امتدت لعقد كامل مع مانشستر سيتي، إذ سيرحل عن الفريق رسميا بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آ بولا" البرتغالية، فإن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، يفكر بجدية في العودة إلى ناديه السابق خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم سيلفا بالرحيل عن ملعب الاتحاد عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل نية السيتيزنز إعادة هيكلة الفريق، بعد الموسم الحالي المخيب.

وينتهي عقد سيلفا الحالي مع مانشستر سيتي، الذي يتقاضى بموجبه 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في نهاية الموسم المقبل، إلا أنه يُعتقد بأنه مستعد لتخفيض راتبه من أجل اللعب مع بنفيكا.

ووفقا للصحيفة البرتغالية، فإن المحادثات جارية بالفعل على مستوى رفيع بين بنفيكا وممثلي اللاعب.

وأوضحت: "هناك أيضًا تفاؤل من جانب النادي البرتغالي بأن الصفقة قد تتم، إذ يعد بنفيكا الوجهة المفضلة لبرناردو سيلفا في حال قرر مغادرة مانشستر سيتي".



مشوار برناردو سيلفا مع السيتي

وخاض برناردو سيلفا 396 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في عام 2017، وقدم خلالها 140 مساهمة تهديفية، 69 هدفًا و71 تمريرة حاسمة.

وكان بالطبع جزءً من الفريق التاريخي الذي حقق الثلاثية في عام 2023، وفاز مع النادي بـ17 لقبًا، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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