إنتر ميامي يخطط لإجهاض حلم نادي سعودي بشأن دي بروين

دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي على خط التفاوض مع النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، ليشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحات نادي نيوم السعودي في الحصول على خدمات اللاعب.

نيوم السعودي ينافس إنتر ميامي لحسم صفقة كيفين دي بروين

وكان نادي نيوم قد وضع دي بروين هدفًا رئيسيًا في خططه المستقبلية، بعد أن توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب، عقب التأكد من رحيله عن مانشستر سيتي.

لكن ظهور إنتر ميامي على الساحة قد يغير ملامح الصفقة التي كان يسعى النادي السعودي إلى إبرامها.

من المقرر أن ينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في نهاية يونيو المقبل، ولكن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.

وبينما يواصل دي بروين الاستمتاع بأوقات مشواره في إنجلترا، يبقى التساؤل عن وجهته القادمة قائمًا.

وقال دي بروين في منشوره الأخير: "كل قصة تصل إلى نهايتها، ولكن هذه كانت بالتأكيد أفضل فصل، دعونا نستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معًا".

ومع قرب انتهاء عقده، سيظل منفتحًا على خياراته المستقبلية، سواء في الدوري الأمريكي أم في وجهات أخرى قد تكون أكثر جذبًا له.

لدى إنتر ميامي فرصة للتعاقد مع كيفين دي بروين، حيث من المتوقع أن يخرج اللاعب البلجيكي من أوروبا في نهاية مسيرته الكروية لإتمام صفقة مالية ضخمة.

وبحسب تقرير على موقع ESPN، فإن إنتر ميامي بقيادة ديفيد بيكهام، يرغب في جلب دي بروين إلى الدوري الأمريكي، ما قد يساعدهم في تشكيل "ثنائي عظيم" مع ليونيل ميسي.

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