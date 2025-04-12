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محافظ الدقهلية: ضبط 5 أطنان أسماك وملح ومخللات وذرة في حملة تموينية

حملة تموينية بالدقهلية،
حملة تموينية بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من 5 أطنان أسماك ومخللات وملح وذرة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية: ضبط  5 أطنان أسماك وملح ومخللات وذرة في حملة تموينية

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية اليوم على مستوى المحافظة، أسفرت عن ضبط 15 كجم لحوم بلدي، وضبط 2910 كجم أسماك مجمدة، 20 شيكارة ذرة، وضبط طن ملح مجهول المصدر، وطن واحد مخلل غش تجاري، وتحرير 98 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 58 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 40 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل صناعي، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

صرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم

 وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال التصفية بالصوامع والإعداد لموسم القمح.

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