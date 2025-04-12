ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية، وذلك لمتابعة التطوير وتقييم المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية خلال الربع الأول.

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا لتقييم مؤشرات منشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إلى جانب لفيف من مديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائى.

تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية

تطرق وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بما فى ذلك تجهيز غرف المشورة بمبادرة الألف يوم الذهبية.إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه الفرق أثناء تأدية الخدمات المنوطة بها.



كما ناقش المجتمعون خطط تفعيل وتنشيط الاقتصادى بالوحدات الصحية وفى مقدمتها تفعيل عيادة الأخصائى المسائية بمنشآت التطوير بنسبة 100%.وكذلك متابعة رصيد الأدوية والمستلزمات عبر منظومة الشراء الموحد.

تفعيل خدمة الطورائ بمنشآت الرعاية

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل خدمة الطوراىء بمنشآت الرعاية وبطاقة التدريب المتوزان إلى جانب متابعة أرصدة اللقاحات والأمصال وألبان الأطفال بكل إدارة مما ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأساسية.

وفى ختام الاجتماع أكد مدكور على تكثيف الاستعدادات لشم النسيم وفترة الأعياد من خلال فرق صحة البيئة ومراقبة الأغذية.

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